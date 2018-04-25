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Comcast предлагает купить Sky за 22 млрд фунтов
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Comcast предлагает купить Sky за 22 млрд фунтов 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Американская компания кабельного телевидения Comcast предложила 12,5 фунта за одну акцию британской медиакомпании Sky, в которую входит телеканал Sky News, а всю компанию оператор оценил в 22 млрд фунтов ($31 млрд).
EPA/MARTYN HAYHOW
Такое предложение совпало с намерениями компании, о которых было объявлено в конце февраля.
В Comcast отметили, что данное предложение на 16% выше аналогичного предложения по покупке Sky компанией 21st Century Fox — 10,75 фунта за акцию.
"Мы видим значительные возможности для роста от объединения наших предприятий, учитывая, что у Sky 23 миллиона розничных клиентов, а также лидирующие позиции в Великобритании, Италии и Германии", — говорится в заявлении компании.
Как писали «Вести. Экономика», Comcast Corp направил предложение о покупке британской вещательной компании Sky в конце февраля.
Сообщалось, что Comcast, медиагигант стоимостью $184 млрд, который владеет NBC и Universal Pictures, предложил 12,50 фунта за каждую акцию Sky.
21st Century Fox, которой принадлежит около 39% Sky, в декабре 2016 г. заявила о намерении купить оставшиеся 61% акций вещательной компании.
Британская Sky с охватом 23 млн домов по всей Европе, известная своими технологическими инновациями, согласилась на сделку с компанией Руперта Мердока. Однако поглощение было отложено.
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