Бюджет пензенского дорожного фонда увеличат на 162 млн рублей

Пензенской области бюджет дорожного фонда региона решено увеличить на 162 миллиона 500 тысяч рублей ежегодно до 2020 года. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Законодательного собрания на сессии 25 апреля.

Эта сумма, которая поступит в бюджет за счет увеличения суммы транспортных налогов, пойдет на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, капремонт и ремонт проездов до сел и поселков региона.

Нововведения внесли коррективу в основные параметры регионального бюджета Пензенской. Теперь доходы бюджета составят 54 миллиарда 335 миллионов 445,8 тысячи рублей, расходы — 55 миллиардов 020 миллионов 593 тысячи рублей, а дефицит бюджета — 685 миллионов 147,2 тысячи рублей.