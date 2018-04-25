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«Юго-Восточная магистраль» получила разрешение на строительство ЦКАД-4
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«Юго-Восточная магистраль» получила разрешение на строительство ЦКАД-4 

Rambler News Service 56 минут назад
Компания «Юго-Восточная магистраль», осуществляющая функции концессионера по проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе четвертого участка ЦКАД, получила разрешение на строительство автомобильной дороги, сообщил журналистам председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
"Они начали, мобилизация пошла, получив разрешение на строительство в конце прошлой недели, подрядчик получил возможность выходить на площадку", — сказал он, комментируя вопрос о начале строительства ЦКАД-4.
Кельбах пояснил, что решение по изменению сроков строительства ЦКАД-4 зависит от решения президента России.
"Ждем решения президента. Правительство запрос в администрацию президента отправило, решения еще нет. Хотя правительство нас поддержало. А мы, соответственно пересчитали и актуализировали финмодель", — сказал глава «Автодора», комментируя вопрос о сроках переноса завершения строительства участка.
Ранее сообщалось, что «Автодор», который реализует проект строительства центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области, может перенести сроки строительства по четвертому участку магистрали на 2020 год.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Автобан» и турецкая строительная компания Makyol ранее договорились о формировании консорциума в рамках специальной проектной компании «Юго-Восточная магистраль», осуществляющей функции концессионера по проекту «Финансирование, строительство и эксплуатация на платной основе ЦКАД, пусковой комплекс (этап строительства) №4».
Makyol будет принадлежать 33,33% долей компании. «Автобан» планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ планирует оставить 33,33% долей компании.
Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд рублей, в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд рублей (42%).
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