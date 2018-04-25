Ещё
Крупный свинокомплекс Новосибирской области увеличит объемы производства на 40%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный свинокомплекс Новосибирской области увеличит объемы производства на 40% 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Компания «Кудряшовское» приняла окончательное решение о строительстве третьей очереди свинокомплекса в Новосибирской области стоимостью 3 млрд рублей, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко. Третья очередь позволит увеличить объемы производства свинины на 40%.
"Принято окончательное решение АО «Кудряшовское» по реализации ранее приостановленного проекта — строительству третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе. Объем инвестиций составит 3 млрд руб., производство товарных свиней должно возрасти до 530 тыс. голов, производство свинины — до 69 тыс. тонн, то есть увеличится на 40%", — сказал Лещенко.
Он добавил, что компания приступит к реализации проекта во втором полугодии 2018 года.
"Кудряшовское" — самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области: предприятие производит 380 тыс. товарных свиней в год и 50 тыс. тонн свинины.
ТАСС: последние новости
Мантуров: ситуация в промышленности после введения санкций США далека от критичной Ольга Наумова ушла с поста гендиректора "Пятерочки" ФАС предписала Tele2 установить обоснованные тарифы в национальном роуминге до 31 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган13
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру343
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста32
Минтруд успокоил россиян88
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение