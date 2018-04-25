Крупный свинокомплекс Новосибирской области увеличит объемы производства на 40%

НОВОСИБИРСК , 25 апреля. / ТАСС /. Компания «Кудряшовское» приняла окончательное решение о строительстве третьей очереди свинокомплекса в Новосибирской области стоимостью 3 млрд рублей, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко. Третья очередь позволит увеличить объемы производства свинины на 40%.

"Принято окончательное решение АО «Кудряшовское» по реализации ранее приостановленного проекта — строительству третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе. Объем инвестиций составит 3 млрд руб., производство товарных свиней должно возрасти до 530 тыс. голов, производство свинины — до 69 тыс. тонн, то есть увеличится на 40%", — сказал Лещенко.

Он добавил, что компания приступит к реализации проекта во втором полугодии 2018 года.

"Кудряшовское" — самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области: предприятие производит 380 тыс. товарных свиней в год и 50 тыс. тонн свинины.