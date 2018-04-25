Миллиардер-банкрот поселил в одном доме жену и любовницу

Миллиардер Роберт Ченгиз лишится дома в результате судебного спора. Как сообщает издание Standard, бизнесмен обанкротился из-за исландского банковского кризиса.

По информации издания, в особняке за 28 миллионов долларов он поселил бывшую жену Хизер Бёрд, детей и любовницу Юлию Дыбовскую.

Роберт и Винсент Ченгиз владели 600 зданиями в Вэст-Энде. Их сумма составляла 63 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что в 2008 году мужчина взял в долг более двух миллиардов в банке Kaupthing, который в скором времени разорился. Теперь представители банка намерены вернуть деньги.