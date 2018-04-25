Ещё
Миллиардер-банкрот поселил в одном доме жену и любовницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллиардер-банкрот поселил в одном доме жену и любовницу 

News.ru 45 минут назад
Миллиардер Роберт Ченгиз лишится дома в результате судебного спора. Как сообщает издание Standard, бизнесмен обанкротился из-за исландского банковского кризиса.
По информации издания, в особняке за 28 миллионов долларов он поселил бывшую жену Хизер Бёрд, детей и любовницу Юлию Дыбовскую.
Роберт и Винсент Ченгиз владели 600 зданиями в Вэст-Энде. Их сумма составляла 63 миллиарда долларов.
Издание отмечает, что в 2008 году мужчина взял в долг более двух миллиардов в банке Kaupthing, который в скором времени разорился. Теперь представители банка намерены вернуть деньги.
News.ru: последние новости
В России появились курсы для начинающих грабителей банкоматов Суд закрыл два московских ТЦ за нарушение пожарной безопасности Сотрудники Air France «украли» у компании 300 миллионов евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган8
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру376
Минтруд успокоил россиян98
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста31
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах143
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Азия Интернет
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение