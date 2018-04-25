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Школу, поликлинику и два детсада в «Южном городе» за 1,6 млрд руб. построит «Древо. Строительство»
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Школу, поликлинику и два детсада в «Южном городе» за 1,6 млрд руб. построит «Древо. Строительство» 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Компания оказалась единственным претендентом на исполнение этих работ, и согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, именно с ней планируется заключение соответствующих контрактов.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Древо. Строительство» было зарегистрировано в июне 2015 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Совладельцами общества являются Николай и Евгений Чудаевы. Выручка компании по итогам 2016 г. составила 76 млн руб., чистая прибыль — 90 тыс. рублей.
Так, общеобразовательную школу на 1,5 тыс. мест «Древо. Строительство» должно будет возвести до 1 декабря 2019 г. за 825,1 млн рублей. Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной обойдется в 322,6 млн рублей.
Завершить работы по этому объекту, а также по двум детским садам подрядчик должен будет до 15 декабря 2019 года.
Возведение одного детского сада оценено в 269,6 млн руб., другого — в 208,59 млн рублей.
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