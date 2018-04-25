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Чистая прибыль «Яндекса» за квартал выросла более чем в два раза
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Чистая прибыль «Яндекса» за квартал выросла более чем в два раза 

Ведомости 26 минут назад
Фото: Ведомости
Выручка «Яндекса» за I квартал 2018 г. выросла на 29% год к году до 26,6 млрд руб., чистая прибыль за этот же период увеличилась более чем в два раза до 1,9 млрд руб., а скорректированная EBITDA стала больше на 12% и составила 7,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Поисковые запросы в России выросли на 10% по сравнению с первым кварталом 2017 г., уточняет «Яндекс». Поездки на такси увеличились на 222%, компания впервые включила в отчетность показатели Uber, сделка по слиянию была закрыта в начале февраля 2017 г.
«Наши инвестиции приносят свои плоды: такси, рекламные и медиа-услуги, наша новые подразделения, а также эксперименты были ключевыми для ускорения роста выручки», приводятся в сообщении слова гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. По его данным, «подразделения и эксперименты» позволили увеличить общую квартальную выручку компании более чем на 20%.
Выручка «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. По собственным данным, компания занимала 56,5% на российском поисковом рынке в IV квартале 2017 г.
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