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СМИ: Saudi Aramco и Total могут купить сеть АЗС в Саудовской Аравии
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СМИ: Saudi Aramco и Total могут купить сеть АЗС в Саудовской Аравии 

Прайм 1 час назад
Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и французская Total рассматривают возможность совместной покупки компании Tas'helat Marketing Co. для получения доступа к сети АЗС в Саудовской Аравии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По словам источников, Aramco и Total также рассматривают различные варианты для совместного бизнеса в стране, начиная от объединения нескольких бензозаправочных станций до возможности начала бизнеса с нуля. Консультантами для компаний в решении вопроса сотрудничества, по словам источников, выступают французский банк Credit Agricole SA и инвестиционный банк Saudi Fransi Capital.
При этом отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, и никаких решений пока не принято. Кроме того, Aramco и Total могут также отказаться и от идеи покупки Tas'helat Marketing, которая является оператором АЗС под брендом Sahel.
Если покупка состоится, то это будет уже не первый совместный проект компаний в Саудовской Аравии. В начале апреля Aramco и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании по строительству крупного нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии с объемом совокупных инвестиций в 9 миллиардов долларов.
При этом другие нефтяные компании в регионе Ближнего Востока, наоборот, стремятся продавать подобные активы. Например, компания Abu Dhabi National Oil Co. в 2017 году продала долю в своем подразделении, специализирующемся на управлении АЗС, за 844 миллиона долларов.
Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
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