В мобильном банке «Ренессанс Кредит» доступны кредиты наличными

«Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного банка. Теперь пользователи дистанционного сервиса могут оформлять и получать нецелевые займы в приложении, без посещения отделения, говорится в сообщении кредитной организации.

«Предложение по кредиту будет отображаться на главном экране. В случае заинтересованности клиент заполняет заявку и направляет ее на рассмотрение. Банк принимает кредитное решение в течение нескольких минут. При положительном решении средства перечисляются на счет, открытый к кредиту, откуда их затем можно перевести в другой банк без комиссии. Кредитный договор также заключается дистанционно», — отмечается в релизе.

В настоящий момент сервис оформления кредитов в мобильном банке доступен только для владельцев смартфонов с операционной системой Android. В дальнейшем он будет также реализован и в iOS-версии приложения.