«Нафтогаз» не исключил полномасштабного конфликта России и Украины 

"Нафтогаз" резко отреагировал на возможное прекращение транзита российского газа через территорию Украины. В компании не исключили неприятные геополитические последствия для всего мира.
По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, отказ России от транзита приведет к полномасштабным конфликтам между нашей страной и Украиной, передает ТАСС.
"Сохранение транзита газа из России через Украину в Европу важно для всех трех сторон, поскольку пока нет достаточных по мощностям газопроводов, доставляющих газ без участия Незалежной", — рассказал Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
Однако, по мнению эксперта, отказ от транзита для Киева был бы исключительно болезненным, учитывая его более значимую по сравнению с Россией роль для экономики страны. Гипотетически это могло бы привести к усилению противоречий между ней и Россией. Однако резкие заявления Украины по данному поводу необоснованы и крайне политизированы в расчете на реакцию европейских кругов против Москвы.
"Украина хотела бы оставаться монополистом в транзите газа, препятствует созданию альтернативных путей, в частности «Северного потока-2». Сейчас имеющийся маршрут — наиболее дорогой для поставок в Европу, а Украина предполагает еще больше увеличить стоимость транзита в одностороннем порядке. Тем не менее речь не идет об отказе от транзита после 2019 г. "Газпром" предлагает обсудить параметры нового контракта после завершения действующего соглашения в 2019 г. Объёмы транзита сохранятся в размере 10-15 млрд куб. м газа в год, но необходимо, чтобы условия транзита были приемлемыми для всех сторон", — добавил Марк Гойхман.