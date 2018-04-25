Ещё
«Нафтогаз» не исключил полномасштабного конфликта России и Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» не исключил полномасштабного конфликта России и Украины 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
"Нафтогаз" резко отреагировал на возможное прекращение транзита российского газа через территорию Украины. В компании не исключили неприятные геополитические последствия для всего мира.
По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, отказ России от транзита приведет к полномасштабным конфликтам между нашей страной и Украиной, передает ТАСС.
"Сохранение транзита газа из России через Украину в Европу важно для всех трех сторон, поскольку пока нет достаточных по мощностям газопроводов, доставляющих газ без участия Незалежной", — рассказал Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
Однако, по мнению эксперта, отказ от транзита для Киева был бы исключительно болезненным, учитывая его более значимую по сравнению с Россией роль для экономики страны. Гипотетически это могло бы привести к усилению противоречий между ней и Россией. Однако резкие заявления Украины по данному поводу необоснованы и крайне политизированы в расчете на реакцию европейских кругов против Москвы.
"Украина хотела бы оставаться монополистом в транзите газа, препятствует созданию альтернативных путей, в частности «Северного потока-2». Сейчас имеющийся маршрут — наиболее дорогой для поставок в Европу, а Украина предполагает еще больше увеличить стоимость транзита в одностороннем порядке. Тем не менее речь не идет об отказе от транзита после 2019 г. "Газпром" предлагает обсудить параметры нового контракта после завершения действующего соглашения в 2019 г. Объёмы транзита сохранятся в размере 10-15 млрд куб. м газа в год, но необходимо, чтобы условия транзита были приемлемыми для всех сторон", — добавил Марк Гойхман.
Российская Газета: последние новости
"Газпром" построит газохимический комплекс на Балтике ФАС дала Tele2 чуть больше месяца на отмену национального роуминга Банк России лишил лицензий еще два московских банка
Комментарии  Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева147
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью132
Москва отреагировала на волнения в Армении97
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины176
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение