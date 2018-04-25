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Арбитраж объединил иски «Юнипро» и «Системного оператора» к ФАС
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Арбитраж объединил иски «Юнипро» и «Системного оператора» к ФАС 

BFM.RU 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ходатайствовала об объединении исков энергетической компании «Юнипро» и «Системного оператора» к ведомству, поданных в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС.
«Судом зарегистрирован другой иск, касающийся того же решения. Мы ходатайствуем об их объединении», — сказала представитель ФАС.
Несмотря на возражения представителей «Юнипро» и «Системного оператора», суд выступил за объединение двух исков. Заседание по объединенному делу состоится 7 мая этого года.
В июне 2017 года ФАС возбудила дело из-за недоставки мощности с Березовской ГРЭС на 1 миллиард рублей. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года «Юнипро» прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату с потребителей.
«Те деньги, которые были получены компанией, получались в строгом соответствии с нормами законодательства. И без пересмотра законодательства, на наш взгляд, сделать вывод о том, что компания не имела оснований, не имела право на эти деньги говорить не приходится», — сказал старший юрист компании White&Case Антон Васин, комментируя получение «Юнипро» 1 миллиард рублей в виде платежей по Договору предоставления мощности (ДПМ).
От исхода суда, считают в «Юнипро», будет зависеть реакция иностранных инвесторов: если ФАС сможет в одностороннем порядке нарушить договоренности между правительством, Минэнерго и инвесторами, то обещанный возврат инвестиций станет дополнительным риском.
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