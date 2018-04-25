ВТБ планирует увеличить штат задействованных в оказании розничных услуг работников почти на 10%

Об этом сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. «Мы оцениваем эффект по объединению двух банков (ВТБ И ВТБ24 — прим. Агентства «Москва» ) в сумме 15 мрлд руб. в год. С одной стороны, мы сокращаем филиалы в округах, в частности, это сокращение, прежде всего, дублирующих функций, скажем бухгалтерского учета. Соответственно, мы сокращаем персонал, задействованный в этих операциях. С другой стороны, мы нуждаемся в дополнительных сотрудниках, которые в рознице будут обеспечивать достойное качество новых продуктов банка. В ближайших планах набрать 1,8 тыс. новых сотрудников, это чуть менее 10% штата, работающего на сегодня в рознице», — сказал А. Печатников. Ранее он сообщил, что технологическая интеграция банков ВТБ и ВТБ24 будет проведена до октября 2018 г.