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ВТБ планирует увеличить штат задействованных в оказании розничных услуг работников почти на 10%
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ВТБ планирует увеличить штат задействованных в оказании розничных услуг работников почти на 10% 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Об этом сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Мы оцениваем эффект по объединению двух банков (ВТБ И ВТБ24 — прим. Агентства «Москва») в сумме 15 мрлд руб. в год. С одной стороны, мы сокращаем филиалы в округах, в частности, это сокращение, прежде всего, дублирующих функций, скажем бухгалтерского учета. Соответственно, мы сокращаем персонал, задействованный в этих операциях. С другой стороны, мы нуждаемся в дополнительных сотрудниках, которые в рознице будут обеспечивать достойное качество новых продуктов банка. В ближайших планах набрать 1,8 тыс. новых сотрудников, это чуть менее 10% штата, работающего на сегодня в рознице», — сказал А. Печатников.
Ранее он сообщил, что технологическая интеграция банков ВТБ и ВТБ24 будет проведена до октября 2018 г.
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