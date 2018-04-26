Международные резервы России выросли на $1,4 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $1,4 млрд и на 20 апреля составили $463,8 млрд против $462,4 млрд на 13 апреля, сообщает Банк России

"Международные резервы на 20 апреля составили $463,8 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,3%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила, положительной переоценки и монетизации золота", — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $3,5 млрд