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Международные резервы России выросли на $1,4 млрд
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Международные резервы России выросли на $1,4 млрд 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
За неделю международные резервы России выросли на $1,4 млрд и на 20 апреля составили $463,8 млрд против $462,4 млрд на 13 апреля, сообщает Банк России.
"Международные резервы на 20 апреля составили $463,8 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,3%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила, положительной переоценки и монетизации золота", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $3,5 млрд
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