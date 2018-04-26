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Корпорация МСП намерена увеличить объемы льготного кредитования бизнеса в 2019 году
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Корпорация МСП намерена увеличить объемы льготного кредитования бизнеса в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
УФА, 26 апреля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) намерена в 2019 году увеличить объемы выдачи средств по программе льготного кредитования бизнеса со ставкой 6,5%. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров.
"Мы обсуждаем размеры субсидий на 2019 год совместно с Минэкономразвития РФ, Минфином РФ. Не буду говорить объемы, потому что еще решение окончательно не принято, но суммы достаточно большие. Мы хотим существенно увеличить объемы выдачи по этой программе. Я оцениваю, что мы до конца [2018] года по этой программе выдадим порядка 80 млрд рублей совместно с банками-партнерами, и на следующий год эти показатели будут еще более амбициозными", — сказал он на пленарном заседании проходящего в Уфе межрегионального форума инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Кредиты выдаются на инвестиционные цели в размере от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, на оборотные цели — в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до трех лет, пояснил Любомудров.
"По этой программе кредиты предоставляются по ставке 6,5%. Это та конечная ставка, которая указана в кредитном договоре банка с малым или средним предприятием. Банк же в свою очередь из федерального бюджета получает субсидию на компенсацию. Мы понимаем, что рыночные ставки выше, тем не менее, дешевые кредиты должны быть доступны, и мы эту программу развиваем", — рассказал замглавы Корпорации МСП. Программа реализуется с 15 аккредитованными банками — со Сбербанком, ВТБ, Россельхозбанком, Альфа-банком и 11 региональными банками, добавил Любомудров.
Межрегиональный форум инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства проходит в Уфе 26 апреля. Главной задачей является повышение компетентности предпринимателей по вопросам получения инфраструктурной поддержки, разъяснения условий и механизмов ее предоставления. Среди участников форума — представители Корпорации МСП, Минэкономразвития России, Российского экспортного цента, СМП-банка, организаций инновационной инфраструктуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества регионов России.
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