Корпорация МСП намерена увеличить объемы льготного кредитования бизнеса в 2019 году

УФА , 26 апреля. / ТАСС /. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) намерена в 2019 году увеличить объемы выдачи средств по программе льготного кредитования бизнеса со ставкой 6,5%. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров.

"Мы обсуждаем размеры субсидий на 2019 год совместно с Минэкономразвития РФ Минфином РФ . Не буду говорить объемы, потому что еще решение окончательно не принято, но суммы достаточно большие. Мы хотим существенно увеличить объемы выдачи по этой программе. Я оцениваю, что мы до конца [2018] года по этой программе выдадим порядка 80 млрд рублей совместно с банками-партнерами, и на следующий год эти показатели будут еще более амбициозными", — сказал он на пленарном заседании проходящего в Уфе межрегионального форума инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кредиты выдаются на инвестиционные цели в размере от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, на оборотные цели — в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до трех лет, пояснил Любомудров.

ВТБ, Россельхозбанком, "По этой программе кредиты предоставляются по ставке 6,5%. Это та конечная ставка, которая указана в кредитном договоре банка с малым или средним предприятием. Банк же в свою очередь из федерального бюджета получает субсидию на компенсацию. Мы понимаем, что рыночные ставки выше, тем не менее, дешевые кредиты должны быть доступны, и мы эту программу развиваем", — рассказал замглавы Корпорации МСП. Программа реализуется с 15 аккредитованными банками — со Сбербанком Альфа-банком и 11 региональными банками, добавил Любомудров.