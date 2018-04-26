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Кабмин РФ рассмотрит увеличение субсидий банкам на льготное кредитование субъектов МСП
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Кабмин РФ рассмотрит увеличение субсидий банкам на льготное кредитование субъектов МСП 

Прайм 1 час назад
Фото: ИА PenzaNews
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит увеличение на 805,3 миллиона рублей субсидий российским банкам, кредитующим субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть… вопросы… О выделении в 2018 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке", — говорится в сообщении.
В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию этой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 миллиона рублей. Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования этой меры поддержки на 805,3 миллиона рублей.
В правительстве отмечают, что принятие проекта распоряжения, по расчетам Минэкономразвития РФ, позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 миллиардов рублей.
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