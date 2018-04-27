Кабмин РФ одобрил увеличение субсидий банкам на льготные кредиты малому и среднему бизнесу

Правительство РФ одобрило увеличение на 805,3 миллиона рублей субсидий российским банкам, кредитующим субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию такой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 миллиона рублей. Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования этой меры на 805,3 миллиона рублей.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.