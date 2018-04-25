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Гендиректор «Рольф» возглавит дилерские центры «Ключавто» в Москве
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Гендиректор «Рольф» возглавит дилерские центры «Ключавто» в Москве 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Татьяна Луковецкая, покинувшая пост гендиректора ГК «Рольф» может стать руководителем московского направления автохолдинга «Ключавто». Нынешний председатель совета директоров «Рольфа» Татьяна Луковецкая покинет компанию и перейдет на должность одного из топ-менеджеров краснодарского автохолдинга «Ключавто». Напомним, Луковецкая работала в ГК «Рольф» с 1992 года. Как ранее сообщал «Южный автомобиль», кубанский холдинг «Ключавто» приобрел пять дилерских центров ГК Genser в Москве, тем самым вышел на рынок Москвы. По итогам 2017 года, «Ключавто» вошел в топ-5 крупнейших дилеров страны, продав 38 тыс. новых автомобилей. Выручка компании превысила 70 млрд рублей.
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