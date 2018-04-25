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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Чистая прибыль Банка за 2017 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Размер активов Банка увеличился до 496,3 млрд рублей, по сравнению с 382,2 млрд рублей на конец 2016 года. Капитал Банка по итогам года вырос до 76,8 млрд рублей, по сравнению с 63,3 млрд рублей на конец прошлого года. Чистые процентные доходы выросли на 26% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили 18,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне показателей прошлого года и составили 6,2 млрд рублей.
В 2017 году Банк УРАЛСИБ значительно укрепил свои позиции на рынке по основным направлениям бизнеса. Рентабельность активов Банка выросла более чем в 1,5 раза. На протяжении всего года Банк стабильно демонстрировал положительный финансовый результат. За последние два года в Банке была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, расширена продуктовая линейка и каналы продаж.
Бизнес
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