«БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности

Чистая прибыль Банка за 2017 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Размер активов Банка увеличился до 496,3 млрд рублей, по сравнению с 382,2 млрд рублей на конец 2016 года. Капитал Банка по итогам года вырос до 76,8 млрд рублей, по сравнению с 63,3 млрд рублей на конец прошлого года. Чистые процентные доходы выросли на 26% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили 18,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне показателей прошлого года и составили 6,2 млрд рублей.