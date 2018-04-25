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Американская блокчейн компания откроет офис в Москве на 1,5 тыс. кв.м.
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Американская блокчейн компания откроет офис в Москве на 1,5 тыс. кв.м. 

BitCryptoNews 47 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Американская компания BANKEX откроет свое подразделение в деловом квартале «Красная Роза». Переезд организован девелопером KR Properties в рамках проекта про привлечению передовых IT-компаний.
BANKEX занимается токенизацией бизнеса и интеграцией в различные области экономики. Штаб-квартира BANKEX находится в Нью-Йорке. А в Москве будут находиться разработчики. Площадь офиса огромная — это 1,3 тыс. кв.м. Он расположен в БЦ «Строганов».
По мнению операционного директора BANKEX исторический квартал, прекрасный вид, удобство и формирует творческую атмосферу. Это именно то, что нужно для разработчиков. Сергей Матюхин, управляющий KR Properties, считает, что технология блокчейн стремительно развивается и за BANKEX непременно последуют другие крупные ИТ-компании.
«Красная Роза» достаточно известный бизнес квартал. Именно в нем расположена штаб-квартира Яндекса.
Напомним, что блокчейн, интернет вещей и другие технологии будут развивать в Москве.
текст: Иван Маличенко, фото: KR properties
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