На северо-востоке столицы собрали более 6,7 тонн отходов

Экологическая акция «Разделяй и используй» прошла в столице. Более 6,7 тонн мусора собрали жители северо-востока Москвы в рамках акции. Благодаря этому СВАО вошел в тройку округов-лидеров по итогам раздельного сбора мусора. Данная информация появилась на сайте мэра Москвы.

Ежегодно проводимая акция набирает популярность с каждым годом. К примеру, по сравнению с предыдущим годом, количество собранного мусора выросло на 3 тонны — с 34 до 37.

— Больше всего участники акции собрали бумаги (30,9 тонны), стекла (3,4 тонны) и пластика (две тонны). Мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 вузов и 10 самых посещаемых мест города, делая часовые остановки, — отмечается на сайте мэра.