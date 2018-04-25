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Аксенов просит поддержки ФАС в борьбе с компаниями, демпингующими на торгах
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Аксенов просит поддержки ФАС в борьбе с компаниями, демпингующими на торгах 

ТАСС 31 минуту назад
ЯЛТА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов просит поддержки у Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) в борьбе с компаниями, которые сознательно занижают стартовую цену, участвуя в торгах по госзакупкам.
"Как бороться с тем компаниями, которые демпингуют на конкурсных процедурах, допуская падение стартовой цены, в некоторых случаях более чем в десять раз? При этом документы составлены правильно, соблюдены все моменты, связанные с антимонопольным законодательством. Будем совместно с ФАС думать, как этому противодействовать", — сказал Аксенов на совещании ФАС в среду.
В качестве примера он привел торги по проекту строительства водного тоннеля в Ялте, когда стартовая цена была значительно занижена.
"Стоимость проектирования на старте была 420 млн рублей, по итогу выиграла компания, которая предложила 35 млн рублей. При этом мы понимаем, что компания за эти деньги проект сделать не сможет, потому что только исследования по геологии и геодезии стоят более 120 млн рублей. Такая же ситуация с коллектором в Симферополем, где было допущено занижение в шесть раз от стартовой цены", — отметил глава региона.
Он отметил, что вопросы антимонопольного регулирования, касающиеся проведения торгов, очень важны для республики, где идет увеличение финансирования по программам строительства и рост числа введенных в эксплуатацию объектов.
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