«И шантаж, и крик души». Аналитик о заявлении «Нафтогаза» про конфликт с РФ

"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — приводит канал слова Витренко.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания «Политическая Россия», политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что Киев, осознав свои потери, пошел на шантаж.

"Это и шантаж, и крик души одновременно. Потому что Витренко прав: после того, как заработает «Северный поток-2», физической необходимости в транспортировке газа через Украину не будет. И даже если "Газпром" оставит прокачку 8-12 млрд кубометров через Украину, то Киев все равно лишается 85% транзитного дохода, а это существенный удар по экономике. И для того, чтобы сохранить транзит, они начинают нас шантажировать. А чем они еще могут шантажировать? Да ничем! Только как брать «в заложники» людей, говоря, мол, если не будете транзитом пускать через Украину газ, то мы этих людей физически уничтожим", — сказал Руслан Осташко.

По его словам, в Европе прекрасно это понимают и больше не хотят быть заложниками этого шантажа.

Германия , например, не хочет терять деньги, преимущества с введением «Северного потока-2», когда она сама станет большим хабом в Европе и хорошо на этом заработает. Кроме того, Германия не хочет зависеть от воли украинских властей, которые могут в любой момент украсть газ, перекрыть транзит. Украина не очень надежный транзитер. И какой-нибудь Ганс в Германии не хочет мерзнуть из-за того, что Петру Порошенко вдруг захотелось перекрыть вентиль, надавить на Россию , чтобы она снизила цены, например. Европа от этого шантажа устала", — считает аналитик.

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с «Нафтогазом» не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину. Стороны продолжают переговоры, следующий раунд назначен на апрель.

Также глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года. Для этого, отметил он, Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

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