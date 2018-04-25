Инвестиции в транспортную инфраструктуру «Москва-Сити» составили 300 млрд рублей 

Общий объем вложений в строительство транспортной инфраструктуры делового квартала «Москва-Сити» составил более 300 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в рамках конференции РБК «Высотное строительство в России».
«К сожалению, наверное, наши коллеги частные инвесторы не смогли бы в таком объеме профинансировать эти объекты. А город Москва последовательно строит и станции метро, линии МЦК. Было построено объектов на сумму более 300 млрд рублей. Столько было вложено и проинвестировано в объекты, связанные с транспортной инфраструктурой», — сказал Бочкарев.