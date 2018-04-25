Инвестиции в транспортную инфраструктуру «Москва-Сити» составили 300 млрд рублей

Общий объем вложений в строительство транспортной инфраструктуры делового квартала «Москва-Сити» составил более 300 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в рамках конференции РБК «Высотное строительство в России».