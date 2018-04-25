Президент ГК ПИК Сергей Гордеев вошел в тройку покупателей года 

В свой новый рейтинг его включила редакция журнала Forbes. Фото: www.teleprogramma.pro Как отмечает Forbes, на счету Сергея Гордеева (на фото) одна из самых крупных покупок в России, осуществленных в минувшем году. Приобретение 44,7% акций публичного девелопера позволило президенту ГК ПИК замкнуть тройку покупателей года. Напомним, в июле прошлого года, как информировал портал ЕРЗ, бизнесмен стал владельцем контрольного пакета ГК ПИК (2-е место в ТОП застройщиков РФ) в 50,02%, приобретя доли Александра Мамута (16%) и Микаила Шишханова (9,8%). А в октябре Гордеев завершил обязательный выкуп акций публичного девелопера у других миноритариев, доведя свою долю в ГК ПИК до 74,6%. Фото: www.ivday.ru По расчетам сделка с Мамутом стоила президенту ГК ПИК 29,6 млрд руб., с Шишхановым — 18,1 млрд руб. Суммарная цена акций, перешедших Гордееву в рамках обязательного выкупа, составила 47,2 млрд руб. Таким образом, наращивание доли в группе компаний ПИК обошлось топ-менеджеру в 94,9 млрд руб. Forbes оценил затраты Гордеева в долларовом эквиваленте в $1,4 млрд Фото: www.quicknews. e