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Счетная палата выявила более 2 тысяч нарушений при госзакупках
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Счетная палата выявила более 2 тысяч нарушений при госзакупках 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Счетная палата выявила 2178 нарушений при осуществлении госзакупок в рамках 44-ФЗ на общую сумму 104,6 млрд руб. за 2017 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что по итогам 2016 года было выявлено 823 нарушения в сфере закупок на общую сумму более 48,8 млрд руб.
"Рост количества выявленных нарушений связан с завершением формирования методической базы по проведению аудита в сфере закупок, увеличением количества контрольных мероприятий и объектов контроля, а также с увеличением открытости информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок", — пояснили в СП.
Ранее соообщалось, что ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год.
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