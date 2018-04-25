«Газпром нефть» запустила вторую скважину в Ираке

Gazprom Neft Middle East B. V., дочерняя компания "Газпром нефти" ввела в эксплуатацию вторую скважину Sarqala-2 на месторождении Sarqala (блок Garmian), расположенном в Курдском регионе республики Ирак

На текущий момент дебит новой скважины составляет 11 тыс. баррелей в сутки, при потенциале увеличения до 15 тыс. баррелей, сообщается в пресс-релизе "Газпром нефти", которая входит в группу "Газпром"

Совокупный суточной объем нефтедобычи на месторождении увеличен более чем в 2 раза и превысил 21 тыс. баррелей в сутки.

"Скважину Sarkala-2 отличает высокое пластовое давление и температура. При бурении применялись нестандартные технические решения по конструкции скважины, что позволило значительно сократить стоимость работ и выполнить задачу в поставленные сроки", — говорит генеральный директор Gazprom Neft Middle East B. V Сергей Петров.

"Благодаря запуску новой скважины мы подтвердили геологические прогнозы и получили актуальную информацию о свойствах пластов месторождения Sarqala. В целом, геология курдского региона малоизучена, поэтому новая скважина имеет большое значение с точки зрения опыта и знаний о месторождении", — отметил директор дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" Денис Сугаипов.

Первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 г., уже в 2015 г. начата коммерческая отгрузка сырья с месторождения.

Накопленная добыча на 15.04.2018 г. составляет 7 млн баррелей нефти. На сегодняшний момент завершен первый этап расширения мощности установки сбора и подготовки нефти до 25 тыс. баррелей в сутки, продолжается расширение инфраструктуры до 35 тыс. баррелей. В третьем квартале 2018 г. запланировано начало бурения скважины Sarqala-3, завершающей Фазу I разработки месторождения.

В Курдском регионе Республики Ирак "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля "Газпром нефти" составляет 40%, регионального правительства Курдистана — 20%, канадской компании WesternZagros — 40%. С 29 февраля 2016 г. "Газпром нефть" является оператором проекта Garmian. На сегодняший момент на блоке Shakal выполнен большой объем сейсморазведочных работ, пробурены две скважины (Shakal-2, Shakal-3), в апреле 2018 г. завершен КРС скважины Shakal-1.