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«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию вторую скважину на месторождении Sarqala в Курдистане
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«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию вторую скважину на месторождении Sarqala в Курдистане 

Rambler News Service 46 минут назад
Компания Gazprom Neft Middle East B. V., дочерняя компания «Газпром нефти», ввела в эксплуатацию вторую скважину Sarqala-2 на месторождении Sarqala (блок Garmian), расположенном в Курдском регионе Ирака, говорится в сообщении «Газпром нефти».
На текущий момент дебит новой скважины составляет 11 тыс. баррелей в сутки, при потенциале увеличения до 15 тыс. баррелей, отмечает компания.
Совокупный суточной объем нефтедобычи на месторождении увеличен более чем в два раза и превысил 21 тыс. баррелей в сутки.
«Благодаря запуску новой скважины мы подтвердили геологические прогнозы и получили актуальную информацию о свойствах пластов месторождения Sarqala. В целом, геология курдского региона малоизучена, поэтому новая скважина имеет большое значение с точки зрения опыта и знаний о месторождении», — отметил глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Денис Сугаипов.
В третьем квартале 2018 года запланировано начало бурения скважины Sarqala-3, завершающей фазу I разработки месторождения.
Первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 году, уже в 2015 году начата коммерческая отгрузка сырья с месторождения. Накопленная добыча на 15 апреля 2018 года составляет 7 млн баррелей нефти. На сегодняшний момент завершен первый этап расширения мощности установки сбора и подготовки нефти до 25 тыс. баррелей в сутки, продолжается расширение инфраструктуры до 35 тыс. баррелей.
В Курдском регионе Ирака «Газпром нефть» участвует в реализации двух проектов — Shakal и Garmian. Доля «Газпром нефти» в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля «Газпром нефти» составляет 40%, регионального правительства Курдистана — 20%, канадской компании WesternZagros — 40%. С 29 февраля 2016 года «Газпром нефть» является оператором проекта Garmian. На сегодняший момент на блоке Shakal выполнен большой объем сейсморазведочных работ, пробурены две скважины (Shakal-2, Shakal-3), в апреле 2018 года завершен КРС скважины Shakal-1.
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