Fesco купила 25% минус 1 акция «Русской тройки» у НПФ «Благосостояние»

Группа Fesco купила 25% минус 1 акция «Русской тройки» ( РТ ) у НПФ «Благосостояние», сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Сделку по приобретению акций НПФ «Благосостояние» закрыли, теперь владеем 75% минус одна акция. Как заявляли ранее, мы заинтересованы в консолидации 100% акций РТ, так как это отвечает нашей стратегии развития ключевого сегмента бизнеса — контейнерных перевозок, а также позволит повысить эффективность управления активами за счет использования платформ РТ напрямую в наших сервисах", — сказали в группе.

"Что касается пакета РЖД , то наши планы неизменны, мы будем смотреть на итоги аукциона РЖД и финальную стоимость, за которую они будут готовы продать свой пакет. В аукционе мы не участвуем, у нас есть преимущественное право на приобретение пакета", — добавили в Fesco.

Федеральная антимонопольная служба ранее одобрила ходатайство Fesco о приобретении 50% голосующих акций «Русской тройки». АО «Русская тройка» — российский железнодорожный оператор.