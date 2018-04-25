Власти Петербурга вложат 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк» в 2018 году

"В текущем году город вложит в уставный капитал акционерного общества «ИТМО-Хайпарк» 1,3 млрд рублей. Прошу депутатов это поддержать", — сказал Полтавченко. По его словам, с учетом федеральной поддержки проекта «у Петербурга есть исторический шанс — из лучшего региона по инновациям превратиться в абсолютного технологического лидера страны».

Помимо технопарка, по словам Полтавченко, 36 петербургских предприятий, включая 18 системообразующих, уже начали подготовку к переходу на передовые производственные технологии цифрового проектирования и моделирования.

Технопарк создается в городе-спутнике Южный, который планируется построить в Пушкинском районе Петербурга. Здесь планируется создать комфортные условия для работы и проживания научных сотрудников, начиная от лабораторий и заканчивая жильем и социальной инфраструктурой. В настоящее время разработана концепция проекта, принят генплан территории, а также собран пул партнеров-резидентов будущего инновационного центра.

Проект создается на базе Университета ИТМО, инвестором выступает компания «Старт Девелопмент». Научная и образовательная работа будет вестись по пяти направлениям: интеллектуальные технологии и робототехника, наука о жизни и здоровье, умные материалы, информационные технологии в экономике, социальная сфера и искусство, а также фотоника и естественные науки.

По планам на реализацию проекта потребуется не менее трех лет, в течение этого срока планируется финансирование из федерального бюджета порядка 3 млрд рублей, из городского — более 4,5 млрд рублей. Всего в реализацию проекта до 2025 года инвестируют 41 млрд рублей, при этом 35% — за счет частных инвестиций, 53% — предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% — финансирование из бюджета Санкт-Петербурга. Рассматривается вариант реализации проекта в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) или территории опережающего развития (ТОР).