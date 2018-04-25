Ещё
Власти Петербурга вложат 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк» в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Петербурга вложат 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк» в 2018 году 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2018 году вложат 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк» в Пушкинском районе. Об этом заявил в среду губернатор города Георгий Полтавченко, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.
"В текущем году город вложит в уставный капитал акционерного общества «ИТМО-Хайпарк» 1,3 млрд рублей. Прошу депутатов это поддержать", — сказал Полтавченко. По его словам, с учетом федеральной поддержки проекта «у Петербурга есть исторический шанс — из лучшего региона по инновациям превратиться в абсолютного технологического лидера страны».
Помимо технопарка, по словам Полтавченко, 36 петербургских предприятий, включая 18 системообразующих, уже начали подготовку к переходу на передовые производственные технологии цифрового проектирования и моделирования.
Технопарк создается в городе-спутнике Южный, который планируется построить в Пушкинском районе Петербурга. Здесь планируется создать комфортные условия для работы и проживания научных сотрудников, начиная от лабораторий и заканчивая жильем и социальной инфраструктурой. В настоящее время разработана концепция проекта, принят генплан территории, а также собран пул партнеров-резидентов будущего инновационного центра.
Проект создается на базе Университета ИТМО, инвестором выступает компания «Старт Девелопмент». Научная и образовательная работа будет вестись по пяти направлениям: интеллектуальные технологии и робототехника, наука о жизни и здоровье, умные материалы, информационные технологии в экономике, социальная сфера и искусство, а также фотоника и естественные науки.
По планам на реализацию проекта потребуется не менее трех лет, в течение этого срока планируется финансирование из федерального бюджета порядка 3 млрд рублей, из городского — более 4,5 млрд рублей. Всего в реализацию проекта до 2025 года инвестируют 41 млрд рублей, при этом 35% — за счет частных инвестиций, 53% — предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% — финансирование из бюджета Санкт-Петербурга. Рассматривается вариант реализации проекта в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) или территории опережающего развития (ТОР).
ТАСС: последние новости
Мантуров: ситуация в промышленности после введения санкций США далека от критичной Прокуратура просит закрыть ТЦ "Персей для детей" из-за нарушений пожарной безопасности Ольга Наумова ушла с поста гендиректора "Пятерочки"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру321
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»188
«Томагавки» прилетели в Москву90
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение