Рубль испытывает давление со стороны глобально подорожавшего доллара

Рубль после вчерашнего умеренного укрепления торгуется в небольшом минусе против доллара на фоне общего снижения аппетита к риску на глобальных площадках.

«Экспортные продажи вчера возросли, а покупки нерезидентов, напротив, упали», — объясняет вчерашний рост российской валюты Дмитрий Полевой , аналитик ING Bank.

Сегодня компании выплачивают основные налоги, что повышает спрос на рублевую ликвидность и может оказывать поддержку российской валюте в течение дня.

Кроме того, Минфин сегодня предложит инвесторам на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (в том числе индексируемые на инфляцию) на общую сумму чуть более 30 млрд рублей.

Что касается внешних факторов: комфортные цены на нефть (выше $74 за баррель Brent) благоприятны для рубля, в то же время общий фон по валютам развивающихся стран негативный: доходность 10-летних американских казначейских бумаг достигла отметки в 3% впервые с 2014 года, возросли ожидания ускорения инфляции в США и более быстрых темпов повышения ставок ФРС , отметил Денис Давыдов из банка Nordea.

При этом более уверенная динамика доллара на глобальных площадках позволяет рублю демонстрировать чуть лучшую динамику в паре с евро, чем в паре с долларом.

По состоянию на 11:30 МСК курс доллара к рублю был на отметке 61,70 (+0,1%), а курс евро к рублю торговался вблизи уровня 75,28 (-0,1%).

Рынок акций РФ оказался под давлением на фоне снижения мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи на момент публикации снизился до отметки 2246 (-0,3%), а индекс РТС опустился в район 1147 (-0,5%).

Напомним, что фактором, способствовавшим росту российских индексов в начале недели, стала новость об ослаблении санкций в отношении « РусАла (MCX:RUALRDR)».

«Это помогает рынку, становится больше покупок. Но брокеры отмечают, что продажи сохраняются и многие не верят, что рост надолго. И ощущение нефти на локальном максимуме и скорой возможности коррекции тоже создает некий фон неуверенности», — говорит главный аналитик «БК Сбережения» Сергей Суверов

Бумаги «РусАла» после двух сессий роста сегодня перешли к коррекции.