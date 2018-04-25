Эксперт определил сроки возможного начала строительства «Северного потока-3»

Ранее в «Газпроме» заявили о готовности построить новую ветку газопровода в случае необходимости.

Вопрос о строительстве нового газопровода «Северный поток-3» станет актуальным не ранее, чем через пять лет. Об этом в интервью радио «Звезда» заявил эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

«Сейчас вопрос о третьем трубопроводе не стоит. Если говорить о том, что будет расти потребление газа в Европе, то есть другие возможности Египта Израиля , правда небольшие количества могут туда поставляться, кроме того, из Алжира Нигерии и в том числе из России . Вопрос в том, какой газ будет дешевле. Наш газ будет наверняка дешевле, чем у Египта, Израиля и почти точно будет дешевле из Алжира и Нигерии, поэтому говорить об этом можно, но пока все-таки еще рановато. Если такой вопрос и встанет, то не раньше, чем через пять лет», — заявил Хуршудов.

Напомним, ранее зампред правления «Газпрома» Александра Медведева заявила, что если у Европы возникнет потребность в дополнительных объемах российского газа, то энергетическая компания готова построить построить газопровод «Северный поток — 3».