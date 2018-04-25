ЦСКА — обладатель «Кубка Газпром нефти»

25 апреля в Омске завершился XII Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы стал ЦСКА, одержавший в финальном матче победу по буллитам над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4. Свидетелями этого стали свыше семи тысяч зрителей, наблюдавших за игрой с трибун «Арены Омск».

Германии, Казахстана, Латвии, России и В 2018 году участие в «Кубке Газпром нефти» приняли 26 клубов из шести стран: Белоруссии Финляндии . Впервые в турнире сыграли немецкая команда «Юнгадлер Маннгейм» и владивостокский «Адмирал». Традиционно матчи проходили в двух городах — Сочи и Омске. Поединки группы «Запад» принимали Дворец спорта «Большой» и Ледовый дворец «Айсберг», а «Востока» — «Арена Омск».

На матче открытия в Омске присутствовали более 10 тысяч болельщиков, в Сочи на трибунах собрались свыше 8,5 тысячи зрителей. Все матчи турнира были показаны в прямом эфире на канале YouTube. Финал группы «Запад» между ЦСКА и столичным «Динамо» комментировали чемпион мира по хоккею Алексей Яшин и комментатор Денис Казанский

Впервые в 2018 году на матчах «Кубка Газпром нефти» была использована современная система цифровой хоккейной аналитики. Разработанная российскими специалистами программа базируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного зрения и методах анализа больших данных. С ее помощью были оцифрованы все действия игроков в финалах групп и финале — ускорения и перемещения, физические пики и спады, броски и передачи. Полученные данные использовались комментаторами для работы в прямом эфире трансляции финала на КХЛ ТВ. В дальнейшем, все игроки и тренеры команд получат доступ к профессиональной статистике турнира.