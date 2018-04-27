«Газпром нефть» планирует увеличить добычу в Арктике через 2-3 года до 20 млн тонн

"За Полярным кругом мы реализуем несколько очень крупных проектов, уже ведется полномасштабная промышленная добыча углеводородов. В этом году мы планируем добыть 14 млн тонн нефти в Арктике, в ближайшие два-три года планируем довести добычу до 20 млн тонн", — сказал он.

Как уточнили ТАСС в «Газпром нефти», добыча в 2017 году в Арктической зоне РФ составила порядка 11 млн тонн. Таким образом, в 2018 году она вырастет на 27,3% по сравнению с прошлым годом.