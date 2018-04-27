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«Газпром нефть» планирует увеличить добычу в Арктике через 2-3 года до 20 млн тонн
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«Газпром нефть» планирует увеличить добычу в Арктике через 2-3 года до 20 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
Фото: Югополис
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует существенно увеличить добычу нефти за Полярным кругом с 14 млн тонн нефти в 2018 году до 20 млн тонн через два-три года (в 2019-2020 годах), сообщил глава компании Александр Дюков, выступая на попечительском совете Русского географического общества.
"За Полярным кругом мы реализуем несколько очень крупных проектов, уже ведется полномасштабная промышленная добыча углеводородов. В этом году мы планируем добыть 14 млн тонн нефти в Арктике, в ближайшие два-три года планируем довести добычу до 20 млн тонн", — сказал он.
Как уточнили ТАСС в «Газпром нефти», добыча в 2017 году в Арктической зоне РФ составила порядка 11 млн тонн. Таким образом, в 2018 году она вырастет на 27,3% по сравнению с прошлым годом.
В Арктике компания реализует три крупных нефтяных проекта: «Приразломное», «Новый порт» и «Мессояха» (в рамках совместного предприятия с "Роснефтью").
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