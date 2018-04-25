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Сегодня предстоят крупнейшие в этом месяце налоговые платежи, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
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Сегодня предстоят крупнейшие в этом месяце налоговые платежи, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Суммарный платеж по НДС, НДПИ и акцизам может достичь 835 млрд руб. Судя по динамике корсчетов, часть платежей была проведена уже вчера, но основная сумма будет заплачена сегодня. Уровень корсчетов сейчас остается значительным, свыше 2 трлн руб., но банки вряд ли пойдут на то, чтобы провести все платежи за счет именно корсчетов, находящихся в ЦБ РФ. Скорее, они постараются использовать в качестве дополнения средства, размещенные на депозитах в ЦБ. Следующий налоговый платеж предстоит 28 апреля, в субботу. Сумма платежа не столь значительна, мы оцениваем ее в 285 млрд руб., но есть риск, что банки не успеют за оставшееся время накопить на корсчетах необходимый объем ликвидности. К тому же банки будут стремиться уйти 28 апреля на длинные выходные с максимально возможным объемом средств на корсчетах, чтобы облегчить прохождение периода усреднения. Все это может привести к росту ставок на межбанковском рынке в конце недели.
ЦБ вчера снизил лимит на депозитном аукционе
Лимит составлял 2,5 трлн руб., снижение лимита как раз связано с предстоящими налоговыми платежами. Банки же, со своей стороны, проявили на аукционе активность, впервые с начала февраля предложение превысило лимит. Правда, превышение было сравнительно небольшим, так что ставка отсечения осталась на уровне ключевой ставки. Объем средств, размещенных на недельных депозитах, сегодня снизится на 84 млрд руб. Также сегодня ЦБ вернет банкам депозиты, размещенные в ходе депозитного аукциона тонкой настройки на сумму 288 млрд руб. Все эти средства могут быть использованы для платежей в бюджет.
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