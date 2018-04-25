Российские авиакомпании в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,4%

Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,15 млн человек, следует из данных Росавиации

В том числе международные перевозки выросли на 15% до 8,61 млн человек, внутренние перевозки — на 10,8% до 13,54 млн человек.

В марте перевозки пассажиров увеличились на 12,1% до 7,8 млн человек.