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Российские авиакомпании в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,4%
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Российские авиакомпании в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,4% 

Rambler News Service 27 минут назад
Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,15 млн человек, следует из данных Росавиации.
В том числе международные перевозки выросли на 15% до 8,61 млн человек, внутренние перевозки — на 10,8% до 13,54 млн человек.
Пассажиропоток пяти крупнейших авиакомпаний России («Аэрофлот», «Сибирь», «Россия», UTair, «Уральские авиалинии») в первом квартале 2018 года вырос на 8,2% до 14,92 млн человек.
В марте перевозки пассажиров увеличились на 12,1% до 7,8 млн человек.
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