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Счетная палата в 2017 году выявила почти 2,2 тыс. нарушений при госзакупках на 104,6 млрд рублей
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Счетная палата в 2017 году выявила почти 2,2 тыс. нарушений при госзакупках на 104,6 млрд рублей 

Rambler News Service 32 минуты назад
По результатам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в России в 2017 году Счетной палатой выявлено 2178 нарушений при осуществлении госзакупок в рамках 44-ФЗ на общую сумму 104,6 млрд рублей, сообщает Счетная палата.
По итогам 2016 года было выявлено 823 нарушения в сфере закупок на общую сумму более 48,8 млрд рублей.
«Рост количества выявленных нарушений связан с завершением формирования методической базы по проведению аудита в сфере закупок, увеличением количества контрольных мероприятий и объектов контроля, а также с увеличением открытости информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к наиболее типичным нарушениям законодательства в сфере закупок можно отнести нарушения при приемке и оплате поставленных товаров, работ или услуг, которые не соответствуют контрактам, нарушения при обосновании и определении начальной цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, внесение изменений в контракт с нарушением требований, которые установлены законодательством, и неприменение мер ответственности по контракту.
Контрольно-счетными органами регионов России за 2017 годы выявлено более 34 тыс. нарушений в сфере закупок на сумму более 35 млрд рублей.
Кроме того, Счетная палата выявила 139 нарушений при осуществлении закупок в соответствии с 223-ФЗ на общую сумму 13,8 млрд рублей. Большинство нарушений были выражены в несоблюдении заказчиками требований утвержденных ими положений о закупке.
Контрольно-счетными органами регионов выявлено нарушений при осуществлении корпоративных закупок на сумму около 3 млрд рублей.
Всего в 2017 году объем закупок в соответствии с 44-ФЗ составил, размещенных в открытой части единой информационной системы в сфере закупок, составил 7,1 трлн рублей, что на 11,4% выше показателя за 2016 год. Объем объявленных в 2017 году закупок, осуществленных в соответствии с 223-ФЗ, составил 27 трлн рублей, что на 5,1% выше показателя за 2016 года.
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