Дворкович: подготовка к ЧМ-2018 дала эффект, уже видим экономический рост 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о предстоящем чемпионате мира в России, до старта которого остаётся 50 дней.
«До чемпионата мира осталось 50 дней. Мы вместе прошли огромный путь. Это важный проект не столько для правительства и государства, как для всей страны. Это национальный проект, мечта многих поколений наших людей, которые когда-то слушали матчи по радио. У кого-то была возможность хоть раз в жизни съездить и увидеть матчи своими глазами. Наша идея была в том, чтобы сотни тысяч людей смогли прикоснуться к этому празднику, поучаствовать в нём лично. Что касается правительства России, то этот масштабный инфраструктурный проект является очень важным с точки зрения развития страны. Мы построили новые дороги, стадионы, аэропорты, площадки для занятия спортом. Были построены гостиницы, клиники. По совокупности это дало существенный эффект для развития нашей страны. Всё это подтверждается цифрами. Мы уже видим экономический рост», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.