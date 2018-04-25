В 2017 году объем инвестиций Тайваня в материковую часть Китая увеличился

Тайбэй, 25 апреля / Синьхуа / — По состоянию на конец 2017 года совокупный объем инвестиций зарегистрированных на Тайване компаний в материковую часть Китая увеличился до 2,31 трлн новых тайваньских долларов /около 78 млрд долл. США /, что на 1,47 проц. выше, чем в 2016 году, сообщили во вторник органы финансового надзора острова.

По их сообщению, в общей сложности 1192 зарегистрированных компании, или 76,31 проц. всех котирующихся на островной фондовой бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг компаний, инвестируют в материковую часть Китая.

При этом, объем суммарной прибыли, переведенной обратно на остров, достиг 403 млрд новых тайваньских долларов с увеличением на 33,65 проц. по сравнению с 2016 годом. -0-