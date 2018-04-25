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В 2017 году объем инвестиций Тайваня в материковую часть Китая увеличился
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В 2017 году объем инвестиций Тайваня в материковую часть Китая увеличился 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайбэй, 25 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года совокупный объем инвестиций зарегистрированных на Тайване компаний в материковую часть Китая увеличился до 2,31 трлн новых тайваньских долларов /около 78 млрд долл. США/, что на 1,47 проц. выше, чем в 2016 году, сообщили во вторник органы финансового надзора острова.
По их сообщению, в общей сложности 1192 зарегистрированных компании, или 76,31 проц. всех котирующихся на островной фондовой бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг компаний, инвестируют в материковую часть Китая.
При этом, объем суммарной прибыли, переведенной обратно на остров, достиг 403 млрд новых тайваньских долларов с увеличением на 33,65 проц. по сравнению с 2016 годом. -0-
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