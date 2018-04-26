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«Газпром» увеличил запасы газа Южно-Киринского месторождения до 814,5 млрд кубометров
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«Газпром» увеличил запасы газа Южно-Киринского месторождения до 814,5 млрд кубометров 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» увеличил запасы Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина до 814,46 млрд кубометров газа и 199,78 млн тонн газового конденсата по категории С1+С2, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.
«Извлекаемые запасы месторождения по сумме промышленных категорий по состоянию на начало 2018 года составляли 711,2 млрд кубометров газа, 111,5 млн тонн газового конденсата. В марте текущего года на заседании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы оперативных изменений запасов углеводородного сырья по Южно-Киринскому месторождению Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) были согласованы запасы по категории С1+С2 — 814,46 млрд кубометров газа и 199,78 млн тонн газового конденсата», — отметил он.
По словам Маркелова, проектный уровень добычи газа Южно-Киринского месторождения составит 21 млрд кубометров и обеспечивается эксплуатационным фондом из 37 скважин. Начало бурения эксплуатационных скважин запланировано на 2018 год силами собственных полупогружных буровых установок «Полярная звезда» и «Северное сияние».
Ввод месторождения в эксплуатацию планируется осуществить в 2023 году.
Маркелов также отметил, что запасы Южно-Лунского месторождения на шельфе Охотского моря подсчитаны по категории С1 и составляют 48,9 млрд кубометров газа и 7,7 млн тонн газового конденсата.
Южно-Киринское месторождение открыто «Газпромом» в 2010 году в ходе проведения геологоразведочных работ в пределах Киринского перспективного участка недр. Месторождение расположено на шельфе Охотского моря в 58 км к востоку от побережья Сахалина, глубина моря в районе месторождения составляет 110—320 метров.
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