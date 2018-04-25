«Газпром» планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 1%

«Газпром» планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 1% по сравнению с показателем прошлого года — до 475,8 млрд кубометров, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов

По его словам, добыча газового конденсата, согласно планам, составит 15,2 млн тонн, нефти — 40,9 млн тонн (с учетом показателей «Газпром нефти» ).

«План по добыче на текущий год составляет 475,8 млрд кубометров, газа, 15,2 млн тонн газового конденсата и 40,9 млн тонн нефти (с учетом показателей «Газпром нефти»)», — сказал он.

Маркелов напомнил, что в 2017 году фактическая добыча «Газпрома» составила 471 млрд кубометров газа, 15,9 млн тонн газового конденсата и 40,9 млн тонн нефти (с учетом показателей ПАО «Газпром нефть»).