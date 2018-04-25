Гордума утвердила увеличение на 1,2 млрд рублей бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год

Об этом стало известно на заседании 25 апреля.

Согласно докладу директора департамента финансов горадминистрации Юрия Мочалкина , доходная часть бюджета увеличится на 1,2 млрд рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов на 1,1 млрд рублей, собственных доходов 107,6 млн рублей, компенсации за вырубку зеленых насаждений — 24,9 млн рублей и пр.

Расходная часть городской казны также увеличена на 1,2 млрд рублей. Дополнительные средства планируется выделить на реконструкцию и ремонт участков автодорог и метромоста к ЧМ-2018 в размере 969,3 млн рублей, строительство школ, детских садов и жилья ветеранам в размере 124 млн рублей, капитальный ремонт образовательных учреждений — 68,7 млн рублей.

В итоге, расходы городского бюджета на 2018 год составят 32,4 млрд рублей, доходы — 31,3 млрд рублей, размер дефицита не изменится — 1,1 млрд рублей.