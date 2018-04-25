Гордума утвердила увеличение на 1,2 млрд рублей бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год 

Об этом стало известно на заседании 25 апреля.
Согласно докладу директора департамента финансов горадминистрации Юрия Мочалкина, доходная часть бюджета увеличится на 1,2 млрд рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов на 1,1 млрд рублей, собственных доходов 107,6 млн рублей, компенсации за вырубку зеленых насаждений — 24,9 млн рублей и пр.
Расходная часть городской казны также увеличена на 1,2 млрд рублей. Дополнительные средства планируется выделить на реконструкцию и ремонт участков автодорог и метромоста к ЧМ-2018 в размере 969,3 млн рублей, строительство школ, детских садов и жилья ветеранам в размере 124 млн рублей, капитальный ремонт образовательных учреждений — 68,7 млн рублей.
В итоге, расходы городского бюджета на 2018 год составят 32,4 млрд рублей, доходы — 31,3 млрд рублей, размер дефицита не изменится — 1,1 млрд рублей.