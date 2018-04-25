Малый и средний бизнес РФ получит около 736 млрд рублей допдоходов за счет ЧМ-2018

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Суммарные дополнительные доходы малых и средних предприятий в России за счет проведения в стране Чемпионата мира по футболу составят по итогам 2013-2018 годов около 736 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании «Оценка влияния Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы». Результаты исследования представили сегодня на конференции в Москве председатель Оргкомитета «Россия-2018» вице-премьер Аркадий Дворкович , а также генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Наибольшую дополнительную прибыль предприятия МСБ получили в 2017 году — 202 млрд рублей, отмечается в презентации. В 2018 году дополнительный доход составит 170 млрд рублей.

При этом 150 млрд рублей составят суммарно дополнительные налоговые доходы госбюджета за 2013-2018 годы.

Подготовка и проведение Чемпионата мира позволит создать до 220 тыс. рабочих мест в год и принести населению за шесть лет (с 2013 года по конец 2018 года) более 400 млрд рублей дополнительных доходов, утверждается в аналитических материалах.