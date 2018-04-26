На строительство конгресс-холла в Челябинске выделили 3,2 миллиарда рублей

БРИКС в Из региональной казны выделили 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей. Такие поправки депутаты ЗСО внесли в закон об областном бюджете на текущий год. Напомним, общественно-деловой центр возведут к саммитам ШОС Челябинске , которые пройдут в 2020 году. А общая стоимость проекта по строительству конгресс-холла составит около семи миллиардов рублей.

— Это большая заслуга губернатора и правительства области, что такие важнейшие мероприятия будут проходить в Челябинске, — подчеркивает председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш . — Я считаю, что мы правильно поступили, одобрив выделение денег.

Как отмечают депутаты ЗСО, доходы регионального бюджета были увеличены на 4,3 млрд рублей за счет собственных поступлений и на 413 млн — за счет трансфертов из федерального бюджета. Еще 967 млн рублей направят на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжения организаций. Дефицит бюджета остается без изменений и составляет 10,2 млрд рублей.

Конгресс-холл на набережной реки Миасс станет главным местов встречи государств в ходе саммитов ШОС и БРИКС. Его общая площадь составит 110 тысяч квадратных метров. У здания конгресс-холла будет две пики высотой 85 и 170 метров на берегах реки Миасс.

Внутри конгресс-холла разместятся культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнес-зона, аквапарк, многоуровневая парковка почти на полторы тысячи машиномест и другие помещения.