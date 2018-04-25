Власти оценивают возможность докапитализации ПСБ

"Мы проводим расчёты, мы смотрим на структуру того, что надо, проверяем обоснованность и уже после этого всего будем понимать, потребуется или нет", — ответил Моисеев на вопрос, будет ли проводиться докапитализация Промсвязьбанка для поддержки санкционных компаний.

"Любой банк — чем больше капитал, тем лучше. Но в данной ситуации необходимость проверяем, изучаем", — пояснил он.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 млрд руб. Ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк. По словам Силуанова, помощь этим компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.

Схема передачи капитала в ПСБ прорабатывается Новая схема передачи в Промсвязьбанк капитала по оборонным активам прорабатывается с учетом позиции Сбербанка и ВТБ.

"Сбербанк и ВТБ возражают против той схемы, которая была предложена изначально. Действительно, изначально предложенная схема была немножко топорная. Сейчас вопрос продолжает прорабатываться с учётом позиции Сбербанка и ВТБ", — заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.