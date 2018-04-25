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Власти оценивают возможность докапитализации ПСБ
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Власти оценивают возможность докапитализации ПСБ 

Вести Экономика 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти РФ проводят расчёты, понадобится ли докапитализация Промсвязьбанку для поддержки компаний, попавших под санкции США, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Мы проводим расчёты, мы смотрим на структуру того, что надо, проверяем обоснованность и уже после этого всего будем понимать, потребуется или нет", — ответил Моисеев на вопрос, будет ли проводиться докапитализация Промсвязьбанка для поддержки санкционных компаний.
"Любой банк — чем больше капитал, тем лучше. Но в данной ситуации необходимость проверяем, изучаем", — пояснил он.
На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 млрд руб. Ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк. По словам Силуанова, помощь этим компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, сообщил "Прайм". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Схема передачи капитала в ПСБ прорабатывается Новая схема передачи в Промсвязьбанк капитала по оборонным активам прорабатывается с учетом позиции Сбербанка и ВТБ.
"Сбербанк и ВТБ возражают против той схемы, которая была предложена изначально. Действительно, изначально предложенная схема была немножко топорная. Сейчас вопрос продолжает прорабатываться с учётом позиции Сбербанка и ВТБ", — заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. В конце марта Моисеев говорил, что законопроект о передаче кредитов оборонных предприятий Промсвязьбанку будет внесен в Госдуму после согласования документа с банками. Предполагается, что эти активы будут передаваться с соответствующим капиталом, что вызвало возражения крупнейших госбанков.
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