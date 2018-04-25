Бюджет региона увеличился на 1.8 миллиарда рублей

На приобретение лекарственных препаратов и лечебного питания для детей-инвалидов выделено почти 700 миллионов рублей, на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 498 миллионов. Еще 467 миллионов рублей предназначено на выплаты в связи с рождением первого ребенка (предполагается, что этой суммы хватит на год). Наконец, на укрепление материально-технической базы детского поликлинического звена и приобретение передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать муниципалитеты с населением менее 100 человек, из федерального бюджета выделено 220 миллионов рублей. — Таким образом, доходная часть бюджета области теперь составляет 135 миллиардов рублей, расходная — 139 миллиардов. Дефицит бюджета остается прежним, — подвел итог Виталий Голубенко.