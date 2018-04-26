Бюджет Новосибирской области увеличен более чем на 2,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Депутаты заксобрания Новосибирской области утвердили изменения в бюджет региона, согласно которому доходы и расходы бюджета на 2018 год увеличиваются на 2 млрд 533 млн рублей. Как объяснил на сессии в четверг врио регионального министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко , эта корректировка связана с необходимостью в том числе софинансировать часть федеральных трансфертов, которые поступили в Новосибирскую область.

"Изменения по своей сути не посвящены корректировке возможностей бюджета в части собственных доходов, по большей части они связаны с дополнительными решениями на федеральном уровне по поводу предоставления нашему региону целевых федеральных трансфертов… в 1 млрд 886 млн рублей", — отметил Голубенко.

Из этой суммы почти 700 млн предусматривается на финансовое обеспечение лекарствами и льготного питания детей-инвалидов, около 500 млн на условиях софинансирования должно пойти на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. По словам регионального министра финансов, из собственных доходов удастся выделить дополнительно чуть более 700 млн рублей.

"Исходя из анализа собственных наших возможностей… мы изыскали только сумму в 721 млн рублей, здесь всего два дополнительных доходных источника", — уточнил Голубенко.

Теперь доходы регионального бюджета в Новосибирской области на 2018 год установлены на уровне 135 млрд рублей, расходы — в размере 138,9 млрд рублей. Ранее сообщалось, что первоначально доходы регионального бюджета на 2018 прогнозировались на уровне 119 млрд рублей, расходы — 121,3 млрд рублей.