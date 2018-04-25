Ещё
Казахстанская РД КМГ в I квартале сохранила добычу нефти на уровне 2,9 млн тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстанская РД КМГ в I квартале сохранила добычу нефти на уровне 2,9 млн тонн 

Прайм 21 минуту назад
Добывающая «дочка» казахстанской национальной компании «Казмунайгаз», компания «Разведка добыча „Казмунайгаз“ (РД КМГ), в первом квартале 2018 года добыла 2,898 миллиона тонн нефти (238 тысяч баррелей в сутки), что соответствует уровню добычи в аналогичном периоде 2017 года, сообщила компания.
Этот показатель учитывает доли компании в ТОО „СП „Казгермунай“ (КГМ), АО „Каражанбасмунай“ (CCEL) и „ПетроКазахстан Инк. “ (ПКИ).
При этом входящее в состав РД КМГ АО „Озенмунайгаз“ (ОМГ) добыло 1,350 миллиона тонн нефти (110 тысяч баррелей в сутки), что на 1% выше показателей первого квартала 2017 года. В свою очередь, еще один актив РД КМГ — АО „Эмбамунайгаз“ (ЭМГ) — добыло 695 тысяч тонн (57 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше объема добычи за аналогичный период 2017 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 2,046 миллиона тонн (167 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 года.
Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в январе-марте 2018 года составила 852 тысячи тонн (71 тысяча баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ и КГМ.
РД КМГ по итогам 2017 года входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании с учетом долей в компаниях ТОО „СП „Казгермунай“, CCEL (АО „Каражанбасмунай“) и „ПетроКазахстан Инк“ в 2017 году составил 11,9 миллиона тонн (240 тысяч баррелей в сутки).
Прайм: последние новости
Зафиксирован рост числа взломов банкоматов при помощи технологии BlackBox‍ Гендиректор "Пятерочки" Ольга Наумова покидает свой пост Российский рынок акций открылся снижением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»169
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»123
Россияне упустили свой исторический шанс480
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ276
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение