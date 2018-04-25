Казахстанская РД КМГ в I квартале сохранила добычу нефти на уровне 2,9 млн тонн

Добывающая «дочка» казахстанской национальной компании «Казмунайгаз» , компания «Разведка добыча „Казмунайгаз“ (РД КМГ), в первом квартале 2018 года добыла 2,898 миллиона тонн нефти (238 тысяч баррелей в сутки), что соответствует уровню добычи в аналогичном периоде 2017 года, сообщила компания.

Этот показатель учитывает доли компании в ТОО „СП „Казгермунай“ (КГМ), АО „Каражанбасмунай“ (CCEL) и „ПетроКазахстан Инк. “ (ПКИ).

При этом входящее в состав РД КМГ АО „Озенмунайгаз“ (ОМГ) добыло 1,350 миллиона тонн нефти (110 тысяч баррелей в сутки), что на 1% выше показателей первого квартала 2017 года. В свою очередь, еще один актив РД КМГ — АО „Эмбамунайгаз“ (ЭМГ) — добыло 695 тысяч тонн (57 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше объема добычи за аналогичный период 2017 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 2,046 миллиона тонн (167 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 года.

Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в январе-марте 2018 года составила 852 тысячи тонн (71 тысяча баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ и КГМ.