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Минздрав ищет подрядчика на детский реабилитационный центр в Подольске
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Минздрав ищет подрядчика на детский реабилитационный центр в Подольске 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ ищет подрядчика на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в Подольске, максимальная цена контракта составляет 3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Выполнить работы нужно не позднее 31 декабря 2022 года, говорится в документах. Строителя определят к концу мая по итогам электронного аукциона, который проводит Дирекция единого заказчика-застройщика Минздрава РФ. Источник финансирования — средства из федерального бюджета.
Согласно постановлению правительства, выпущенному в конце прошлого года, в строительство этого центра будет инвестировано более 4 миллиардов рублей, а срок ввода в эксплуатацию объекта запланирован на 2023 год.
Строительство проходит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».
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