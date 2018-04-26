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«Газпром» и «Узбекнефтегаз» продлят СРП по проекту разработки месторождения Шахпахты
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«Газпром» и «Узбекнефтегаз» продлят СРП по проекту разработки месторождения Шахпахты 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» и «Узбекнефтегаз» договорились продлить до 2024 года действие соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту доразработки месторождения Шахпахты в Узбекистане, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.
«Действие СРП заканчивается в 2019 году, и стороны пришли к обоюдному решению, что в соответствии с условиями СРП и законодательством Республики Узбекистан срок его действия должен быть продлен на пять лет, до 2024 года», — отметил он.
Маркелов добавил, что в ближайшей перспективе перед компанией стоит задача по началу освоения месторождения Джел на условиях СРП, для чего стороны должны приложить максимум усилий по согласованию условий соглашения, приемлемых для всех участников.
Сотрудничество «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» развивается с 2003 года. С 2004 года «Газпром» совместно с «Узбекнефтегазом» реализует проект по доразработке месторождения Шахпахты на условиях СРП.
В ходе проведенных ГРР 22 июня 2009 года на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел. Утвержденные запасы месторождения составляют 6,4 млрд кубометров свободного газа и 76 тыс. тонн извлекаемого конденсата. Месторождение Джел расположено в пределах Шахпахтинского инвестиционного блока на плато Устюрт, в 16 км от месторождения Шахпахты.
В июне 2017 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, включая изучение возможностей по совместной реализации проектов в секторе «разведка и добыча», в области подземного хранения газа, реконструкции, модернизации и строительства трубопроводной системы Узбекистана.
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